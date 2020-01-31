創辦人是納粹高官 柏林影展停頒阿爾弗雷德鮑爾獎

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（法新社柏林30日電） 柏林國際影展主辦單位宣布停止頒發以創辦人命名的阿爾弗雷德鮑爾獎（Alfred Bauer Prize），因為德國「時代周報」（Die Zeit）踢爆鮑爾過去是名高階納粹官員。

第70屆柏林影展將於2月20日至3月1日舉行，主辦單位在臉書（Facebook）發文表示，時代周報調查發現，鮑爾曾經擔任納粹黨高階官員。

主辦單位提到29日刊登在時代周報的報導，「對於柏林國際影展首位主席鮑爾在國家社會主義黨（National Socialists，即納粹黨）的電影政治中扮演的角色有新發現」。

主辦單位說：「這些消息來源暗示，他在納粹時期曾位居要津。有鑒於這些新發現，柏林國際影展將停止頒發『阿爾弗雷德鮑爾銀熊獎』，立即生效。」

他們還說：「我們樂見此研究和刊物…藉由外部專家的支持，將抓住機會對影展歷史展開更深入的研究。」

時代周報在國家檔案館搜尋大量資料，進行辛苦研究，才發現1951到1976年擔任主席的鮑爾，在德國納粹黨宣傳部長戈倍爾（Joseph Goebbels）麾下的第三帝國電影指導委員會（Reich Film Directorate）擔任高官。

時代周報也發現，根據納粹時期的檔案，鮑爾隸屬於納粹黨，「是衝鋒隊（SA）幹勁十足的成員」。

鮑爾於1986年過世，同年柏林影展以他的名字設立獎項。第三帝國期間，在戈倍爾鐵腕控制所有媒體下，鮑爾也擔任監控演員、製作人和電影圈其他成員的角色。

根據時代周報，第二次世界大戰後，鮑爾想方設法把有關他納粹過往的一切抹去。在納粹政權垮台6年後，他被提名為柏林影展主席，協助柏林影展成為與坎城影展、威尼斯影展齊名的世界3大影展之一。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP