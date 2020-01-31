勞瑞西雅坎聯手 暴龍退騎士豪取9連勝

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（法新社洛杉磯30日電） 靠着剛剛入選明星賽的勞瑞（Kyle Lowry）以及西雅坎（Pascal Siakam）聯手砍下42分，衛冕軍多倫多暴龍今天以115比109擊敗克里夫蘭騎士，豪取9連勝。

連6季入選明星賽的勞瑞稍早入選明星賽東區替補名單，西雅坎則是23日就被選入明星賽先發陣容。

勞瑞今天全場23分有14分是在第4節攻下，西雅坎全場貢獻19分，伊巴卡（Serge Ibaka）更為球隊挹注26分，是暴龍贏球的大功臣。

鮑爾（Norman Powell）全場貢獻16分，其中8分是在最後62秒攻得，這8分成功了阻止騎士反撲，可謂價值連城；範佛利特（Fred VanVleet）除了投進8分，還交出本季最高的12次助攻，同樣也對球隊有所貢獻。

騎士則以洛夫（Kevin Love）與薩克斯頓（Collin Sexton）得分最高，各有23分。

此役暴龍在終場前5分41秒還有10分領先，但騎士一波9比0攻勢，包括洛夫的一記三分球，讓騎士在終場前4分鐘追到99比100僅1分落後。

此時暴龍鮑爾開始挺身而出，先是一記三分中的，接着又在終場前35秒灌進一球，讓暴龍取得6分領先。

之後兩隊各有攻勢，但分差始終保持在6分之內，終場暴龍就以115比109帶走勝利。

本季至今暴龍3次對戰騎士，3次都拿下勝利。

© 2020 AFP