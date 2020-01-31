推翻歐巴馬承諾 川普打算鬆綁美軍使用地雷限制

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（法新社華盛頓30日電） 美國媒體今天報導，川普政府打算推翻前朝歐巴馬承諾，鬆綁美軍使用殺傷人員地雷的限制。歐巴馬承諾將加入全球逾160個國家共同簽署的禁雷公約。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普有意扭轉前總統歐巴馬任內所下指令，也就是讓美國加入禁止使用、生產、儲存或轉移殺傷人員地雷的渥太華公約（Ottawa Convention），雖然歐巴馬將朝鮮半島非軍事區的地雷使用排除在外。

CNN引述不具名軍方官員說法，川普預計將廢除歐巴馬2014年的命令，將交由國防部決定是否使用地雷。

國防部長艾斯培（Mark Esper）並沒有否認這項傳聞。

他在記者會上告訴記者：「將會出現一項變動，在那之前我不會做出評論。」

CNN表示，國防部預計僅會在殺傷人員地雷具有自動自毀功能，或於30天後失效的情況下，才會埋設地雷。

國防部還說，2017年時任國防部長的馬提斯（Jim Mattis）下令所做的檢討發現，禁止使用所有殺傷人員地雷，可能會增加美國部隊的風險。

美國新聞網站Vox引述國務院內部電文，內容稱「美國不會犧牲服役美軍的安全，特別是在能運用科技先進的保障措施，來負責任地使用地雷，以確保我軍具有作戰優勢，同時也限縮意外傷害平民風險的情況下」。

渥太華公約164個締約國代表去年11月齊聚挪威首都奧斯陸（Oslo），重申各國承諾，限制使用能造成平民嚴重傷亡的地雷，並矢言要在2025年時完全禁用。

美國、俄羅斯、中國、以色列、印度和巴基斯坦等約30國至今仍拒絕簽署1997年的渥太華公約。

非政府組織地雷監督（Landmine Monitor）去年所做報告指出，2018年有6897人遭地雷殺害或傷害，多於2014年的3998名受害者。

© 2020 AFP