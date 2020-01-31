森林大火逼近 坎培拉進入緊急狀態

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（法新社雪梨31日電） 澳洲森林大火逼近首都坎培拉，坎培拉今天宣布進入緊急狀態，這是近20年來的首次。

澳洲首都特區（Australian Capital Territory）首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，這項措施目前已經生效，只要坎培拉仍有風險，緊急狀態就會持續下去。

有40萬人口的坎培拉宣布進入緊急狀態，主要是考量天氣預報近日將有熱浪來襲，預測森林大火可能延燒到坎培拉南部郊區。

巴爾警告：「情勢可能演變到無法控制的地步…進入緊急狀態，是我們能對首都特區民眾發布的最強烈警示，民眾必須為自己和家人做好準備。」

這是坎培拉首都特區自2003年以來第1次宣布進入緊急狀態，當年的大火摧毀了近500幢住宅房舍。

坎培拉的主要威脅來自奧羅拉爾谷（Orroral Valley）的大火，這場野火已燒毀1萬8000公頃土地，其中大部分偏遠林地。

南澳州（South Australia） 昨天氣溫達攝氏40度以上，氣象單位對州內數處容易發生大火的地區發布危險大火警示，並預測今天稍晚熱浪將襲擊墨爾本與坎培拉，而雪梨部分地區周末氣溫將達攝氏45度高溫。

當局表示，灼熱高溫伴隨乾燥熱風，將為新南威爾斯州（New South Wales）與維多利亞州（Victoria）部分地區創造嚴重森林大火的良好條件，而這兩州目前還有80多處有大火在延燒。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP