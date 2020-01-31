民主黨總統初選即將在愛阿華州登場 拜登對川普炮火猛烈

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（法新社美國愛阿華州沃基30日電） 美國民主黨第一場黨內初選即將在愛阿華州登場，目前在民主黨總統參選人中持續保持領先的拜登今天火力全開，怒批川普總統。

前副總統拜登（Joe Biden）在愛阿華州沃基（Waukee）告訴民眾：「我等不及要跟這個男人（川普）辯論。」拜登在愛阿華州展開長達一周的巴士造勢活動，他在沃基短暫停留。

民主黨將於2月3日舉行愛阿華州「黨團會議」選舉，民主黨總統參選人全力衝刺，爭取支持。為了贏得初選挑戰川普，參選人在愛阿華州展開巡迴演講，無數志工逐一敲門催票爭取中間選民，甚至地毯式轟炸投放大量政治廣告。

77歲的拜登說，川普試圖「摧毀」歐巴馬健保（Obamacare），忽視氣候變遷的威脅，「背棄我們的盟友，投向獨裁者和暴徒的懷抱」，陷入「以推文開戰」的風險中。

當下的參選陣容是民主黨史上人數最龐大和最多元的一次，他們試圖找出可以阻止川普連任的聯合政黨願景。

傳統上，愛阿華州、新罕布什爾州（New Hampshire）、內華達州（Nevada）和南卡羅來納州（South Carolina）率先在2月依序舉行初選，贏得愛阿華州的參選人如同吃下定心丸。

民主黨12名總統參選人齊聚在選情膠着的愛阿華州，展開最後一博。78歲的極左派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在愛阿華州支持率領先群雄，拜登緊追在後。

38歲的中間派印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），以及70歲的進步派聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），兩人的支持率和領先者差距不大，59歲的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）是二線參選人，但可能會爆冷門出線。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

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