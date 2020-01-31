美國人預期壽命78.7歲 4年來首度揚升

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（法新社華盛頓30日電） 根據美國今天公布的一項官方統計，美國人的預期壽命78.7歲，4年來首度反轉上升，原因包括藥物過量致死率和癌症死亡率的下降。

根據最新2018年的資料，美國人的預期壽命由2017年的78.6歲增加至78.7歲，雖是微幅上升，但已足夠逆轉2014年以來的下滑趨勢。

資料顯示，美國男性預期壽命76.1歲，女性為81.2歲。

美國政府表示，2018年也是藥物過量死亡人數近30年來首度降低的一年。

美國2018年因藥物過量致死有6萬7000多人，比2017年逾7萬人減少了4%。但2018年的數字仍是史上第2糟的紀錄，藥物過量致死率約是1999年的3倍。

因鴉片類合成劑諸如吩坦尼（Fentanyl）止痛藥、相關類似物，以及含tramadol成分藥品等使用過量的死亡率，2018年比2017年增加10%。

同年，自殺率增加1.4%，而流感與肺炎死亡率則上升4.2%。

在社會大眾擔心2019新型冠狀病毒（2019-nCOv，武漢肺炎）疫情擴散之際，美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）表示：「有一點很重要，要謹記單是去年秋天以來的這一波流感季節，美國已有8000人死亡。」賈諾提醒民眾要去打流感疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP