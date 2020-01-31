蘋果推新地圖App 企圖挑戰Google

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（法新社舊金山30日電） 蘋果公司（Apple Inc.）今天表示已經在美國推出一套全面精修過的地圖應用程式（App），企圖挑戰谷歌（Google）廣受青睞的智慧型手機導航軟體。

蘋果2012年推出地圖App，但問題百出，導致蘋果執行長庫克（Tim Cook）為此罕見公開致歉。事後蘋果派車走了數百萬英里路勘測路段，耗費數年時間重新打造地圖App。

行動裝置上繪製地圖的程式被視為跟上智慧型手機生活方式的一種方法，能將人們與餐廳、戲院、服飾店和其他店家等周遭服務作連結，藉以創造商機。

蘋果表示，重新設計過的「地圖」程式快速、準確且全面廣泛，在某些地點甚至提供轉乘選項。

新的蘋果地圖程式將於幾個月後在歐洲地區開始推出。

蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）在聲明稿中表示：「我們開始打造地球上最棒、最私密的地圖App，反映出人們當今探索世界的方式。」

「這是我們深深投入的努力，需要我們徹底改造地圖，以重新想像地圖能如何增進人們的生活：從導航到工作地點或學校，或是計畫重要假期，一切都以隱私為核心。」

蘋果地圖和Google地圖有部分類似的功能，像是街景功能，以及運用人工智慧來檢查電子郵件信箱或手機行事曆上的航班預訂狀態。

根據蘋果公司說法，蘋果強調地圖程式和蘋果旗下其他產品一樣都有做好保護使用者隱私的措施，譬如將搜尋字詞、路徑和其他資料模糊化。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP