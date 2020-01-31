Kobe驟逝後 湖人試圖重新聚焦籃球

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（法新社洛杉磯30日電） 布萊恩（Kobe Bryant）生前待了20年的美國職籃NBA洛杉磯湖人，因他的驟逝陷入悲傷，如今湖人正試圖重新將焦點放在籃球上，將於31日在主場迎戰波特蘭拓荒者。

湖人因為球隊前看板球星布萊恩驟逝而震驚，經過幾天緩和，他們試着將注意力重新放回追逐NBA總冠軍上，恢複比賽的湖人31日將對上拓荒者。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）在球隊的訓練基地告訴記者：「我們正專註在工作上，有治療（心傷）的效果。」

伏格爾表示，球隊開始重返正常軌道，但也坦承說，手上向布萊恩致敬的任務將是個挑戰。布萊恩20年NBA生涯都在湖人度過，為球隊贏得5次NBA總冠軍，和數百萬的球迷。

伏格爾說：「我能想像，那可能會比一般的比賽還要困難，因為那將充滿情緒之類的東西，但我們不該用其他的方法來完成，這是一件該做的事，這對我們的球隊，和所有湖人國度來說，都是一個重要的夜晚。」

布萊恩26日搭乘的乘直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）郊外山區，讓他和13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人因此喪命，當時湖人結束客場比賽，正從費城回到洛杉磯。

意外發生後，湖人取消了和同城的快艇一戰，目前還不確定這場比賽將在何時補賽。

湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）是NBA、甚至全世界運動員中的佼佼者，他在社群媒體上表達了他對布萊恩之死的痛苦。

詹姆斯和其他湖人球員都尚未針對失去布萊恩一事公開發言。布萊恩定義着NBA球員一個世代，也是啟發下個世代球員的楷模。

© 2020 AFP