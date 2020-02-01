威廉森與八村壘獲選 參加NBA新秀對抗賽

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（法新社紐約31日電） 美國職籃NBA明星周新秀對抗賽，菜鳥球星威廉森（Zion Williamson）和日本新秀八村壘（Rui Hachimura）雙雙獲選。

這個賽制的比賽2015年開辦以來，世界隊以3勝2負戰績領先，但美國隊有機會於2月14日將對戰紀錄扳平。這項比賽將為2月16日在芝加哥進行的明星賽暖場。

紐奧良鵜鶘前鋒威廉森是去年NBA選秀會的狀元郎，他今天獲選進入美國隊取代受傷的芝加哥公牛中鋒卡特（Wendell Carter Jr.），卡特右腳踝扭傷無法參賽。

19歲的威廉森在剛開季就因膝蓋傷勢缺陣3個月，歸隊後打了4場球，平均每場比賽可為鵜鶘拿下18分、8.3籃板。

華盛頓巫師前鋒八村壘則因為腹股溝傷勢，在過去6周只能做壁上觀，預料將在本周末復出。八村壘將在2月8日滿22歲，本季平均每場比賽貢獻13.9分、5.8籃板。

八村壘是第一位獲邀參加新秀對抗賽的日本球員，他在去年被巫師於選秀會第一輪第9順位選上，是第一位在NBA選秀會上首輪獲選的日本球員。

斯洛維尼亞鋒衛搖擺人、達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），和亞特蘭大老鷹的美國後衛楊恩（Trae Young）除了將第2度參加新秀對抗賽，也是明星賽的先發球員，這是1996年的基德（Jason Kidd）和希爾（Grant Hill）後，首次有兩名NBA「二年級生」在明星賽先發。

世界隊的成員除唐西奇和八村壘外，還包括來自加拿大的鵜鶘後衛亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、紐約尼克搖擺人巴瑞特（R.J. Barrett）、曼菲斯灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）、奧克拉荷馬雷霆後衛吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

來自巴哈馬的鳳凰城太陽中鋒艾頓（DeAndre Ayton）、德國籍的華盛頓巫師中鋒華格納（Moritz Wagner）、烏克蘭籍的底特律活塞搖擺人米凱盧克（Svi Mykhailiuk）和來自奈及利亞的明尼蘇達灰狼後衛奧柯吉（Josh Okogie）也入選世界隊。

亞歷山大-沃克和吉爾傑斯-亞歷山大是表兄弟，而這次比賽的出賽名單中有4名加拿大人，是歷來最多的紀錄。

威廉森和楊恩將加入的美國隊，成員還有夏洛特黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）和華盛頓（PJ Washington）、黃蜂後衛葛理翰（Devonte' Graham）、邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）和能恩（Kendrick Nunn）、曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）和後衛莫蘭特（Ja Morant）、金州勇士前鋒巴斯考（Eric Paschall）。

NBA開季名單中，有來自38個國家的108名國際球員，全部30支球隊都至少有一名美國以外的球員。

© 2020 AFP