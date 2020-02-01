美國參院共和黨拒傳新證人 為下周宣判川普無罪鋪路

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（法新社華盛頓1日電） 美國共和黨主導的聯邦參議院今天以51比49票，否絕了民主黨要求，不再傳喚總統川普彈劾案新證人，形同為在下周宣告川普無罪鋪路。

川普面臨濫權和妨礙國會調查兩項彈劾罪名。共和黨參議員指出，預計在5日下午4時就宣判川普無罪與否進行投票。

這意味在川普完成4日預定於國會進行的全國電視轉播年度「國情咨文」演說後，彈劾案審理才會作出結論。

川普幾乎已在參院獲判無罪，因為共和黨在參院握有53席，民主黨則有47席，罷黜川普需要2/3席次（67席）同意。

在今天表決時，共和黨有羅姆尼（Mitt Romney）和柯林斯（Susan Collins）兩名參議員跑票，他們加入47名民主黨參議員，要求在彈劾審理中引入新證人及文件。

這是美國史上第3次總統彈劾案審理，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對共和黨拒絕引入新證人予以譴責，並稱這是場「大悲劇」。

舒默痛批：「若總統在缺乏證人或文件的情況下獲判無罪，這場無罪宣判將毫無價值。」

「美國人將記住這天，不幸的是，參院沒有履行職責，參院拒絕真相，進行了一場假審判。」

民主黨人渴望聽到前國家安全顧問波頓（John Bolton）的證詞，因有報導指出，他在即將出版的新書中宣稱，川普親自告訴他，對烏克蘭的軍事援助與基輔當局對民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的調查有關。

參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）指稱，眾院檢察官已提出足夠證據支持他們的論點，不需要進一步傳喚證人。

麥康奈表示，他將諮詢參院同僚、白宮律師及民主黨眾院檢察官「決定下一步行動，因為我們準備在未來幾天內結束審理」。

© 2020 AFP