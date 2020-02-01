美限制奈及利亞等6國移民 民權團體炮轟

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普今天對包括奈及利亞在內的6個國家公民實施移民限制，隨即引發民權團體譴責。

法新社報導，官員表示，除了非洲人口最多的奈及利亞外，這項新的措施還涉及緬甸、厄利垂亞、吉爾吉斯、蘇丹、坦尚尼亞。

其中一名官員指出：「經由國土安全部與其他聯邦機構全面及徹底的評估，總統做出這項決定。」

這名官員補充，這項決定是「這些國家自食其果」，它們不願意或沒能力去遵循國土安全部在2017年建立的特定基準身分管理、資訊共享、國家安全、公眾安全評估要件。

與川普在2017年1月上台後不久所公布鎖定禁止穆斯林為主的國家入境美國的旅遊禁令不同，這項最新的命令影響比較沒有那麼廣泛。

這名官員說，現在的禁令可能只針對一些特定的簽證種類，並將焦點主要放在想移居美國的人，而非單純造訪者。

美國民權聯盟（ACLU）立即譴責這項新的限制，並表示在最初的旅遊禁令發布3年後，行政當局仍持續並且擴大它的範圍。

ACLU在聲明中指出，川普加碼反穆斯林政策，藉由這項禁令排除更多有色人種族群，將更多個人偏見付諸實行。

聲明表示：「總統川普的無知與種族主義，讓美國的家庭、大學、企業正付出更高的代價。」

© 2020 AFP