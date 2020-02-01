英國正式脫歐 不同立場媒體角度各異

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（法新社倫敦1日電） 在英國正式脫離歐洲聯盟的周五夜晚，全國街上和酒吧里或欣喜或痛苦的情緒，在各種立場不同的報紙呈現這條新聞的方式中，同樣可以感受得到。

右翼「每日快報」（Daily Express）以「蘇醒…這是個光榮新英國」的標題，宣告陷入分裂的英國待在歐盟47年的成員國身分，終於在拖了3年多之後終結。

在2016年脫歐公投中力挺脫歐的「太陽報」（The Sun）則表示「甩開布魯塞爾，奮力前行」，附上首相強生（Boris Johnson）的脫歐日演說影片。

倫敦的「標準晚報」（Evening Standard）同樣用強生演說影片中提到的「這會是一條顛簸道路」來唱反調。

英國主要電視頻道想要思考這個被政治爭論及優柔寡斷延宕數年的夜晚的歷史性意義。

天空新聞網（Sky News）在即時新聞快訊中以英、法、德3種歐洲常用語言寫道：「別了（Farewell），再見（au revoir），再會（auf wiedersehen）。」

英國廣播公司（BBC）作為公共媒體，報導內容遭受脫歐批評者及立場相似的支持者抨擊，使用的語言平鋪直敘，寫道「脫歐：英國離開歐盟」。

「金融時報」（Financial Times）則表示：「英國終與歐盟切斷關係。」

還有幾家報紙媒體利用這個機會反省脫歐在過去3年半間激起的強烈情緒。

擁有強烈左派傳統的「衛報」（The Guardian）細思這個歷史性夜晚的狂喜和痛苦。

報導指出：「英國脫歐日的混雜情緒，顯示英國還沒做到從容自在。」

「所以，對強生所有關於修復的談話，脫歐、留歐之間直到分手時刻都沒有達成共識，只除了一件事，就是兩派都把（正式脫歐的）晚上11時這一刻視為大不列顛島歷史上畫時代的改變。」

「衛報」在頭版拋出問題「接下來呢？」蘇格蘭的一些媒體給出了答案。英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭4個構成國組成，蘇格蘭多數人民當初投票支持續留歐盟。

支持歐盟的「每日記事報」（Daily Record）昨天頭版是一個修圖後的英國脫歐紀念幣，原版銘文是「與所有國家共結和平、繁榮和友誼」，被改成「孤立，每況愈下，更衰弱，而且分歧」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

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