Kobe墜機後湖人首戰 拓荒者安東尼悲痛不出賽

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（法新社洛杉磯1日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人在前當家球星布萊恩墜機身亡後的首戰對上波特蘭拓荒者，拓荒者的安東尼因仍未走出痛失摯友的哀傷，決定不隨隊比賽。

41歲的布萊恩（Kobe Bryant）、他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人，於26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸遭遇墜機意外，機上9人全部罹難。

布萊恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的驟逝讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才在主場迎戰拓荒者，這是湖人在布萊恩過世後首度出賽。

拓荒者稍早表示，隊上的安東尼（Carmelo Anthony）因為私人因素，未隨隊來到洛杉磯。

安東尼和布萊恩是2008年、2012年奧運美國男子籃球隊的隊友，他們攜手為美國兩度拿下奧運金牌，也成為關係親近的好友，安東尼本周稍早表示，兩人的友誼「比對籃球還深」。

安東尼1月28日在Instagram（IG）發文表示，布萊恩曾告訴他，打算到現場看今天湖人迎戰拓荒者比賽。

安東尼的貼文說：「我恨在我有千言萬語要表達時，卻一個字也說不出來…我在內心嘶吼着，但卻不為外人聽見，你無法知道，當我心頭烏雲密布，卻仍得試着假裝微笑的心情。」

布萊恩發生墜機意外後的幾個小時，安東尼仍有為拓荒者出賽，但他的隊友里拉德（Damian Lillard）告訴「今日美國報」（USA Today）說：「他（指安東尼）還沒準備好到洛杉磯比賽。」

里拉德說：「那是他還沒準備好去面對、接受的事，我們都很尊重他的決定。」

© 2020 AFP