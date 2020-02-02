喬科維奇澳網8度封王 將重登世界球王寶座

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（法新社墨爾本2日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇今天突破奧地利對手提姆的沈重壓力，激戰5盤後衛冕成功，締造8度在澳洲公開賽封王紀錄，再度確認他在澳網的霸業，而且將重登世界球王寶座。

目前世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）今年以來所向無敵，這是他贏得連續第13場比賽的勝利。他這場比賽雖一度陷入落後局面，經歷將近4小時的馬拉松大戰，終場仍以6比4、4比6、2比6、6比3和6比4 力克提姆（Dominic Thiem）。

這是喬科維奇贏得的第17座大滿貫賽金杯，在男網歷來排行榜上，只落後排名第一的瑞士老對頭費德瑞（Roger Federer）3座，距離另一強敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則只差兩座。

32歲的喬科維奇常將澳網列為他最喜愛的大滿貫賽，而墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）無疑是他戰績最佳的球場，8度打進決賽都贏得冠軍歸。

喬科納奇奪冠後表示：「這絕對是我最喜愛的球場，也是我在世界上最喜歡的體育場，我很高興再次在此贏得冠軍。」

他又說：「這也鐵定是我在澳洲打過的最艱苦決賽之一。我差點輸掉比賽，感覺不是很好…我的能量完全崩盤。我擲球時開始會覺得頭暈。難以相信發生這種事情。」

他如今和同為傳奇球員的費德瑞和納達爾並列，成為在同一項大滿貫賽8度奪冠的第3人。納達爾已在法國公開賽12次封王，費德瑞則在溫布頓錦標賽8次奪冠。

由於在澳網獲得奪冠佳績，明天新的世界排名公布時，喬科維奇也確定將取代納達爾，再度登上世界排名第一地位。費德瑞仍將排名第3，提姆則將由第5名上升至第4名。

提姆對喬科維奇表示：「你和另兩位老兄（納達爾與費德瑞）把男子網球提升到另一個水準。我很高興能在這個時期參與比賽。今天我力有未逮，但我希望很快能再和你一較高下。」

© 2020 AFP