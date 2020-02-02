德國防疫撤僑 載逾百人自武漢飛抵法蘭克福

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（法新社法蘭克福1日電） 因應武漢肺炎疫情，德國一架飛機搭載100名德國人、22名中國人，以及2名外籍人士撤離武漢，於今天下午降落法蘭克福機場。

法新社報導，這架飛機因遭莫斯科機場拒絕降落，改往赫爾辛基（Helsinki）加油重新起飛，延宕之下，大約在格林威治標準時間1540抵達法蘭克福機場。機上除100名德國人，另有22名中國人與1名美國人、1名羅馬尼亞人。

莫斯科機場表示，因機場空間不夠。這架空巴A310型飛機不得不改泊赫爾辛基。

黑森邦（Hesse）社會福利局長克洛澤（Kai Klose）告訴媒體說，飛機落地後，機上所有人員在法蘭克福機場的醫療設施作評估後，其中11人因不同醫療問題轉送醫院。

他補充說，除了其中一例，醫生可以排除其他人受2019新型冠狀病毒（2019-nCOv，武漢肺炎）感染的可能性。

其餘撤離人員在警方戒護下，送往距離法蘭克福120公里遠的格麥斯海姆（Germersheim）一處軍營，將在當地隔離2周。

此外，德國今天新增第8起武漢肺炎確診病例，是慕尼黑（Munich）一名33歲男性。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP