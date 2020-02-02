新生代進球機器哈朗德超殺 多特血洗對手

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（法新社柏林1日電） 德甲多特蒙德去年底簽入的挪威籍前鋒新星哈朗德（Erling Braut Haaland），今天在對柏林聯盟一戰梅開二度，幫多特5比0血洗對手，更驚人的是哈朗德在多特只出賽3場就已攻入7個進球。

多特蒙德去年12月30日從奧地利超級聯賽的薩爾斯堡紅牛（RB Salzburg）簽進19歲的哈朗德，德甲的頭兩場出賽就攻進5球，今天在主場的首度先發，又在上、下半場各進一球。

哈朗德3場攻進7球，也是德甲史上生涯前3場破門的新紀錄。

多特贏球後，以積分39分升至德甲本季第3，暫落後第2的RB萊比錫（41分）與榜首拜仁慕尼黑（42分）；拜仁今天3比1擊敗梅因斯，並趁RB萊比錫遭門興格拉德巴赫逼和一舉超車登上首位。

多特蒙德本季因陣中的西班牙國腳阿爾卡塞爾（Paco Alcacer）與2014世足冠軍成員格策（Mario Goetze）表現不穩，積極網羅哈朗德補強。

哈朗德去年9月歐冠小組賽時還效力奧超薩爾斯堡紅牛，他在紅牛6比2大勝比甲根克（Genk）時獨進3球，成為史上第三年輕在歐冠上演帽子戲法的球員，一戰揚名。

© 2020 AFP