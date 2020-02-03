寄生上流力拚小金人 外語片欲跨字幕障礙強攻好萊塢

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯2日電） 南韓導演奉俊昊以「寄生上流」拿下金球獎最佳外語片時，呼籲觀眾「克服一�高的字幕障礙，大家就能看到更多精彩的電影」。這番話再度引發討論，也就是好萊塢長期苦惱的問題，那就是非英語片能否真正打進美國主流？

探討階級差異的黑色喜劇「寄生上流」（Parasite ）獲得奧斯卡6項提名，包括最佳影片、導演、原着劇本、剪輯、藝術指導和國際影片獎（原最佳外語片）。

「寄生上流」上個月勇奪美國演員工會獎（SAG）最大獎最佳電影卡司，驚艷四座。事後就有部分人士預測，此片會是2月9日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮中的大贏家，還會創造歷史，成為首部贏得奧斯卡最佳影片的非英語電影。

對許多人來說，字幕障礙可不只一�幾擼�人需要專註在銀幕下方，意味着可能會錯過上方關鍵的視覺效果。然而也有人認為，字幕會讓人更聚焦在電影上。

曾致力宣傳數以百計電影的資深公關波戈丁（Fredell Pogodin）表示，障礙不僅在語言，還有內容。波戈丁告訴法新社：「這不僅是因為有字幕，首先，它們涉及附庸風雅。它們不是主流。」

她指出：「有某種觀眾會買帳，這通常比較高層次。」這意味着很難說服一般美國觀眾花錢去閱讀電影。

即便是英語獨立電影也鮮少賣座。

榮獲奧斯卡最佳影片的「衝擊效應」（Crash）製片努南（Tom Nunan）說：「美國觀眾平均一年會到電影院看3到5部片。你認為他們會去看韓國片，去看字幕嗎？算了吧。」

然而現已退休的波戈丁表示，奧斯卡評選考量並非建立於一般觀眾的口味，而是電影評價和影展宣傳。不過自認屬於「洛杉磯西邊最文青族群」的努南堅稱，連朋友去電影院前都會問他某某電影是不是外語片。

「洛杉磯時報」影評賈斯汀．張（Justin Chang，音譯）在談金球獎的評論中寫道，南韓導演奉俊昊（Bong Joon-ho）「似乎在指責好萊塢本身文化目光短淺，他們每年會為那些在美國以外國家拍攝和非英語電影保留特殊獎項」。

儘管「寄生上流」贏得最佳影片可能性不高，仍是贏得最佳外語片（現稱國際影片獎）大熱門。

「頒發這些獎項…時常是一種偽裝成包容性卻藏有優越感的姿態。」

為贏得更多觀眾的心，有些不是操英語的製片人會拍英語片，儘管拍攝地和演員都不是來自英語系國家。

描述已故哥倫比亞大毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）故事的2017年「摯愛梟雄」（Loving Pablo）就是一例，演員是西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）和哈維爾巴（Javier Bardem），片中說的是帶有口音的英文。

哈維爾巴在首映前曾告訴法新社：「市場規則不允許砸5、600萬歐元預算拍攝說西語的電影。」

「到最後，這個故事說得好，語言並不重要。」

© 2020 AFP