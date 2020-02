拉丁天後翹臀珍夏奇拉同台 超級盃中場秀嗨翻

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社邁阿密2日電) 「翹臀珍」珍妮佛羅培茲和哥倫比亞女歌手夏奇拉兩大拉丁天後今天將職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃中場秀變成超盛大拉丁舞會,兩人勁歌熱舞嗨翻全場觀眾。

兩人今天在邁阿密硬石體育場(Hard Rock Stadium)同台飆唱,如雷般撼動人心的舞蹈嗨翻全場。

夏奇拉(Shakira)身穿一席紅色亮片套裝開場,以「女狼現身」(She Wolf)和Wherever, Whenever讓現場6萬5000名觀眾跟着起舞。

波多黎各雷鬼歌手壞痞兔(Bad Bunny)隨後加入夏奇拉,唱了幾句饒舌歌手卡蒂B(Cardi B)的I Like It,接着夏奇拉唱起她的招牌金曲Hips Don't Lie。

隨後珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)模仿電影「金剛」(King Kong)爬上舞台上迷你版帝國大廈(Empire State Building)頂端,向她的出生地紐約致敬。

接下來翹臀珍帶來組曲,一連獻唱「珍妮本色」(Jenny From The Block)、Love Don't Cost A Thing、Get Right和On the Floor,舞步隨着歌曲迅速轉換。

翹臀珍出場時身穿黑色連身皮衣勁裝,隨後立刻以一身銀色性感套裝亮相,在哥倫比亞雷鬼歌手J巴爾文(J Balvin)搭檔下,一邊演唱Waiting For Tonight,一邊表演性感鋼管舞,令全場觀眾血脈賁張。

這段舞蹈是紀念珍妮佛羅培茲在電影「舞娘騙很大」(Hustlers)中飾演雷蒙娜(Ramona)的演出,她在片中演技廣受好評,獲得今年金球獎提名,被許多人認為是本屆奧斯卡入圍遺珠。

珍妮佛羅培茲女兒艾米(Emme)接着在整場大秀最具政治味的時刻登台,舞台上圍繞着點亮的「牢籠」,孩童們困在裡面,狠酸美國總統川普政府2018年推出的「零容忍」移民政策,使得成千上萬名兒童被迫在邊境和父母分離。

珍妮佛羅培茲接着身披美國國旗圖案的毛絨披風回到舞台上,舉起披風亮出美國領地波多黎各旗幟。波多黎各先前遭地震和毀滅性颶風連番侵襲,正在為災後重建工作努力。

在夏奇拉的鼓聲之下,珍妮佛羅培茲和女兒合唱幾句美國搖滾傳奇布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的Born In the USA,接着音樂轉成Let's Get Loud。

此時夏奇拉身穿流蘇金色套裝再次登上中央舞台,獻唱她替2010年世界盃足球賽所寫的主題曲Waka Waka。

音樂很快切換成拉丁舞蹈模式,兩大天後在升高的舞台上同台飆歌熱舞,大秀腳底舞功,最後以背對背姿勢替演出畫下句點,夏奇拉以西班牙語大喊:「非常感謝大家!」

半場秀結束後社群媒體推特(Twitter)上湧現推文,許多網友對兩位天後的演出一致叫好,#拉丁女性(#Latinas)和#拉丁力量(#Latinapower)的主題標籤也開始瘋傳。

在2017年超級盃中場秀上表演的美國流行音樂天後女神卡卡(Lady Gaga)大讚今天這場演出「太不可思議了」,她推文寫道:「我從頭跳到尾,臉上一直掛着笑容。(她們)真是充滿力量的性感女人!」(譯者:李佩珊/核稿:盧映孜)

© 2020 AFP