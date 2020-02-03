武漢肺炎疫情蔓延 全球觀光業受創恐甚於SARS

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（法新社巴黎3日電） 當前2019新型冠狀病毒疫情對全球旅遊業的衝擊，可能比2002至2003年間爆發的嚴重急性呼吸道癥候群疫情以及2009年新型流感大流行時更嚴重，因出國旅遊的中國遊客較以往更多。

中國觀光客目前是全球旅遊業的最大客源。

但因應2019新行冠狀病毒疫情（2019-nCoV），中國有關單位已下令暫停出團，並建議民眾避免出國。

航空公司紛紛減少或取消往返中國航班，也抑制旅客人數。

以下是法新社分析中國為何對全球觀光產業如此舉足輕重的原因：

●全球最大客源國

人口約13億的中國是全球最大觀光客源國，2018年出國旅遊達1億5000萬人次，只有大約10%的中國人持有護照。

●中國觀光客出國旅遊偏好亞洲行

大多數中國觀光客赴亞洲旅遊，最常前往香港、澳門、台灣、泰國、南韓與越南。

當他們造訪更遠地方，通常是前往歐洲、美國或澳洲。

根據歐洲旅遊委員會（European Travel Commission,ETC）統計，法國是中國遊客赴歐旅遊的首選，2018年共有2200萬中國觀光客到此一游，其次是德國、義大利與英國。

推廣法國觀光的法國旅遊發展署（Atout France）表示，多數首次游歐的中國遊客，通常規畫走訪多國的套裝行程。

●出手闊綽

中國觀光客的平均消費高於其他國家遊客，大約每人每年花1850美元（約新台幣5萬6000元）。

聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization）的數據顯示，早在2012年，中國人就超越美國人和德國人，躍升為出手最闊綽遊客。

2018年，中國人境外旅遊消費總額達2773億美元。

●SARS與流感疫情曾重創全球觀光產業

世界旅遊觀光協會（WTTC）指出，2009年的H1N1新型流感大流行造成全球觀光產業損失估計達550億美元。

而2002年至2003年的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情，估計造成的損失介於300億至500億美元間。

世界旅遊觀光協會說，由於上述公衛危機，旅行業相關中國企業，對國內生產毛額（GDP）的貢獻比以往減少25%，估計總共喪失280萬個工作機會。

© 2020 AFP