絕地戰警FOR LIFE 再度稱霸北美票房

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯2日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)數據今天顯示,索尼「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)再度稱霸北美票房寶座,強壓環球的「1917」和「杜立德」。

由於職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃今天舉行,美國民眾一律回家看電視轉播,電影院幾乎沒有任何人影。

市場研究公司Comscore數據,整體約略8500萬美元的票房成績創下近年來最低數字。

儘管如此,威爾史密斯(Will Smith)和馬丁勞倫斯(Martin Lawrence)擔綱的動作喜劇「絕地戰警」最新章在1月31日至2月2日期間有約1770萬美元表現。

戰爭片「1917」(1917)沒有巨星加持仍獲獎無數,導演山姆曼德斯(Sam Mendes)以看似一鏡到底的方式拍攝全片,有望在2月9日奧斯卡頒獎典禮抱回小金人。1917本周末以970萬美元票房站上亞軍。

「杜立德」(Dolittle)儘管評價平平,但在小勞勃道尼(Robert Downey Jr)擔綱演出、艾瑪湯普遜(Emma Thompson)等人配音演出下,仍有770萬美元進帳,排名第3。

排名第4的是新上檔的恐怖片「戰慄糖果屋」(Gretel and Hansel),收入約610萬美元,對於成本僅500萬美元的電影來說,還算不差。

排名第5的是STX動作喜劇片「紳士追殺令」(The Gentlemen),票房600萬美元。這部片由蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導,馬修麥康納(Matthew McConaughey)、休葛蘭(Hugh Grant)、亨利高汀(Henry Golding)、柯林法洛(Colin Farrell)等人演出。

第6到第10名的電影依序為:「野蠻遊戲:全面晉級」(Jumanji: The Next Level),600萬美元;「STAR WARS:天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker),320萬美元;「豪門怨靈」(The Turning),310萬美元;「她們」(Little Women),300萬美元;「驚悚合奏」(The Rhythm Section),280萬美元。

© 2020 AFP