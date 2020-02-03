絕地戰警FOR LIFE 再度稱霸北美票房

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（法新社洛杉磯2日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據今天顯示，索尼「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）再度稱霸北美票房寶座，強壓環球的「1917」和「杜立德」。

由於職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃今天舉行，美國民眾一律回家看電視轉播，電影院幾乎沒有任何人影。

市場研究公司Comscore數據，整體約略8500萬美元的票房成績創下近年來最低數字。

儘管如此，威爾史密斯（Will Smith）和馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）擔綱的動作喜劇「絕地戰警」最新章在1月31日至2月2日期間有約1770萬美元表現。

戰爭片「1917」（1917）沒有巨星加持仍獲獎無數，導演山姆曼德斯（Sam Mendes）以看似一鏡到底的方式拍攝全片，有望在2月9日奧斯卡頒獎典禮抱回小金人。1917本周末以970萬美元票房站上亞軍。

「杜立德」（Dolittle）儘管評價平平，但在小勞勃道尼（Robert Downey Jr）擔綱演出、艾瑪湯普遜（Emma Thompson）等人配音演出下，仍有770萬美元進帳，排名第3。

排名第4的是新上檔的恐怖片「戰慄糖果屋」（Gretel and Hansel），收入約610萬美元，對於成本僅500萬美元的電影來說，還算不差。

排名第5的是STX動作喜劇片「紳士追殺令」（The Gentlemen），票房600萬美元。這部片由蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，馬修麥康納（Matthew McConaughey）、休葛蘭（Hugh Grant）、亨利高汀（Henry Golding）、柯林法洛（Colin Farrell）等人演出。

第6到第10名的電影依序為：「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level），600萬美元；「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker），320萬美元；「豪門怨靈」（The Turning），310萬美元；「她們」（Little Women），300萬美元；「驚悚合奏」（The Rhythm Section），280萬美元。

© 2020 AFP