美國總統大選民主黨初選首役 將在愛阿華州登場

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（法新社愛阿華州狄蒙3日電） 過去幾個月來，美國民主黨總統提名戰歷經7場辯論、無數造勢、參選人彼此激烈衝突，以及力拚彈劾總統川普。民主黨全美首場黨內初選，今天終於將在愛阿華州登場。

民主黨此次提名戰起初有超過20名參選人，有些人早在1年前就宣布參選。現在距離總統大選日恰好剩下9個月，角逐民主黨提名的人數剩下11人。

儘管從歷史來看，這次參選人組成十分多元，包含非白人的男女性和缺乏華府歷練的年輕人選，但現在聲勢領先的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和前副總統拜登（Joe Biden）都是七旬白人男性，合計參政經驗超過80年。

以民主社會主義者身分參選的桑德斯，目前支持率在愛阿華州位居領先。根據美國愛默生學院（Emerson College）在愛阿華州黨團會議投票前夕，所公布的民主黨選民民調，桑德斯支持率28%，領先中間派的拜登7個百分點。但拜登目前在全國處於領先。

印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）平均民調落後拜登約4個百分點。

聲勢遜於上述參選人的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與華裔企業家、台灣移民第2代楊安澤（Andrew Yang），則盼望表現能超乎預期，為11日將在新罕布什爾州進行的下一場初選蓄積動能。

愛阿華州初選將於當地時間晚間7時（台北時間4日清晨8時）登場。屆時將近1700間學校、圖書館、教會與其他場地，將迎來州內已辦理登記的民主黨人參加初選。

共和黨首場黨內初選今天也將在愛阿華州登場。川普幾乎篤定可獲共和黨提名。

© 2020 AFP