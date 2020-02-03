英國奧斯卡 威廉凱特親臨

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（法新社倫敦2日電） 第一次世界大戰史詩鉅片「1917」今天在有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎典禮成為大贏家，獲得最佳影片與最佳導演等7獎。威廉王子和妻子凱特也親臨現場，增添王室星光。

今天頒獎典禮主持人由知名脫口秀的諾頓（Graham Norton）擔綱，第10年擔任英國影藝學院院長的英國威廉王子（Prince William）偕同妻子凱特（Kate）親臨典禮頒獎。

執導「1917」（1917）的山姆曼德斯（Sam Mendes ）首度獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）最佳導演獎，成為丹尼鮑伊（Danny Boyle）2009年以「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）獲獎以來首位贏得這項殊榮的英國導演。

「1917」這次入圍9項一舉拿下7獎，除了最佳影片和最佳導演，還包括最佳英國影片、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影及最佳視覺效果。 「1917」下周橫掃奧斯卡金像獎呼聲極高，入圍最佳影片等10項大獎。

山姆曼德斯在頒獎典禮上說：「首度在家鄉贏得此獎，對我來說很令人感動。謝謝你們大家到戲院看這部電影。」

美國男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以「小醜」（Joker）拿下最佳男主角獎，他在片中詮釋從弱勢邊緣人轉變成自信反派角色的心路歷程，精湛演技獲得評審讚揚。

瓦昆菲尼克斯今天直言不諱批評英國影藝學院電影獎缺乏多元性；這次演技類入圍名單清一色是白人演員，且最佳導演入圍者都是男性。

瓦昆菲尼克斯在得獎感言中說：「我想我們傳達給有色人種的明確訊息是『你們在這裡不受歡迎』。」他還表示，瓦解壓迫體制「是我們的責任」。

對影音串流巨擘Netflix原創電影「愛爾蘭人」（The Irishman）而言，今晚也是令人失望的一晚，這部由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的黑幫電影獲得10項提名，但最後空手而歸。

不過Netflix的「婚姻故事」（Marriage Story）中飾演離婚官司律師的蘿拉鄧（Laura Dern）抱回最佳女配角獎。最佳男配角則是「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）男星布萊德彼特（Brad Pitt）。

美國女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）今天抱回最佳女主角獎，她在傳記電影「茱蒂」（Judy）詮釋傳奇巨星茱蒂嘉蘭（Judy Garland）。

南韓電影「寄生上流」（Parasite）則勇奪最佳原創劇本和最佳外語片獎。

© 2020 AFP