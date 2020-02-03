蝗蟲為害 索馬利亞宣布國家緊急狀態

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（法新社索馬利亞摩加迪休2日綜合外電報導）索馬利亞今天成為「非洲之角」地區第一個國家宣布，因蝗蟲為害進入國家緊急狀態。

法新社引述索馬利亞農業部聲明：「農業部…已宣布進入國家緊急狀態，主因當前沙漠蝗蟲數量激增，對索馬利亞脆弱的食物安全情況形成重大威脅。」

索國農業部表示，這次宣布緊急狀態，將要募集資金，並全力鎖定在4月收割季之前遏止蝗蟲為害，此事至關重要。

索馬利亞農業和灌溉部長艾德（Hussein Iid）表示：「若我們現在不採取行動，將會面臨嚴重糧食危機，那是我們負擔不起的風險。」

根據糧食安全與營養工作團（ Food Security and Nutrition Working Group），東非地區已處於高度糧食危機中，超過1900萬人面臨嚴重饑荒。

蝗蟲群聚是在衣索比亞東部與索馬利亞北部形成，目前已擴散到整個區域。

聯合國糧農組織（FAO）表示，目前蝗蟲入侵列為「數量激增」（upsurge）等級，情況影響整個地區；若情勢加劇，且未獲控制時間達1年以上，即為眾所周知的蝗災（plague of locusts）。

20世紀曾有5次重大的沙漠蝗蟲蝗災，最後一次是在1987年至1989年發生，而最近一次的蝗蟲「數量激增」是在2003年到2005年發生。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP