貿易戰加示威 香港經濟10年來首度衰退

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（法新社香港3日電） 在美中貿易戰與歷時半年「反送中」憤怒示威抗議的壓力下，香港今天證實，2019 年經濟陷入衰退，區域內生產毛額（GDP）較2018年萎縮1.2%，是這個城市十年來首度下滑。

隨着農曆新年在武漢肺炎帶來另一場經濟危機下展開，半自治的香港政府公布的數據顯示，這是自2009年全球金融海嘯重創香港以來，香港經濟表現最差的一年。

最初由北京與華府間的貿易角力引起這場經濟危機，以出口為導向的香港經濟受到重擊，接着又因民眾擔心北京箝制當地自由，引爆數月之久且經常演成暴力的反修訂「逃犯條例」示威抗議，讓香港經濟雪上加霜。

在內憂外患夾擊下，官方今天公布的數據顯示，香港2019年區域內生產毛額較2018年同期衰退1.2%。而經歷最嚴重警民暴力衝突的第4季則縮水2.9%，是連續第3 季下滑。

港府在聲明中說：「在這一季，暴力的地方社會事件進一步打擊經濟氛圍，以及消費和旅遊相關活動。」

「儘管（下滑）速度有所減緩，但在艱困外部環境下，商品總出口量持續下跌。」

去年「反送中」運動長達近6個月期間中，警民衝突幾乎周周發生，雖然衝突頻率及暴力程度在過去兩個月有所減少，但引發示威抗議的深層原因仍未消失。

© 2020 AFP