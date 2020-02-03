馬霍姆斯率酋長逆轉 奪睽違50年超級盃冠軍

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（法新社邁阿密2日電） NFL酋長明星四分衛馬霍姆斯，在超級盃第4節兩次關鍵傳球，讓隊友達陣，最終31比20逆轉擊敗49人，繼1970年後再度奪下超級盃冠軍。

職業美式足球聯盟NFL第54屆超級盃賽前，全場為因直升機墜機意外驟逝的美國職籃NBA前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）等人默哀。

因為布萊恩在湖人20年的生涯，最後穿着的球衣背號是24號，所以今天所有球員開賽前都站在24碼線上，向布萊恩致上敬意，布萊恩和他13歲女兒吉安娜（Gianna）同機失事，父女倆的合照也被秀在今天比賽現場的大螢幕上

美國聯會（AFC）冠軍堪薩斯酋長今天在第1節靠四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）跑陣達陣，7比3領先，國家聯會（NFC）冠軍舊金山49人則在第2節靠賈斯吉科（Kyle Juszczyk）接球衝入達陣區得分，在上半場以10比10扳平戰局。

下半場比賽開踢，49人又先靠古爾德（Robbie Gould）的射門，以13比10站上領先，之後跑鋒莫斯特爾特（Raheem Mostert）接球後，在重重防守下鑽進達陣區拿下分數，且古爾德加踢也成功拿下分數，讓酋長在前3節結束時以10比20落後。

但酋長第4節凱爾西（Travis Kelce）衝進達陣區，並接獲馬霍姆斯的適時傳球拿下分數、巴克（Harrison Butker）又完成加踢，酋長拿下7分後，僅以17比20落後3分。

之後，威廉斯（Damien Williams）接獲馬霍姆斯的傳球，閃過防守球員跑進達陣區得分，巴克也穩穩完成加踢，酋長24比20逆轉戰局。

比賽尾聲，威廉斯接球後甩開對方一擁而上的防守球員，獨跑38碼達陣，讓酋長拉開領先，加上巴克再次完成加踢，最終酋長靠第4節的得分大爆發，以31比20逆轉擊敗49人，在1970年後，迎來隊史第2座超級盃冠軍

© 2020 AFP