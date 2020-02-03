C羅兩罰俱中連9場進球 祖文特斯穩居義甲榜首

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（法新社米蘭2日電） 義甲衛冕軍祖文特斯今天靠葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）兩罰俱中，3比0擊敗菲奧倫蒂納（Fiorentina），走出兵敗拿坡里的陰霾；C羅也把自己在義甲連續進球場次推至9場。

不過國際米蘭與拉齊奧兩隊仍緊追在後，兩軍今天也雙雙告捷。國米的盧卡庫（Romelu Lukaku）與拉齊奧的因莫比萊（Ciro Immobile）都有梅開二度的演出；國際米蘭2比0擊敗烏迪內斯（Udinese），拉齊奧5比1痛宰弱旅史柏（SPAL）。

祖文特斯目前以54分積分暫領先排在第二國際米蘭的51分，拉齊奧49分排在第三。

C羅今天上、下半場各罰進一記12碼，祖文特斯在傷停補時第91分鐘錦上添花再進一球。

排在第14名的菲奧倫蒂納輸給祖文特斯後，讓去年才買下球隊的義裔美籍老闆科米索（Rocco Commisso）對裁判判罰的決定大為光火。

他開轟道：「我對今天所見感到噁心，祖文特斯已夠強了，一支薪資總額破3.5億（歐元）的球隊不需要別人幫忙，裁判不該成為左右比賽的關鍵。今天他們判給對方兩罰，第一罰就算了，第二罰絕對不該有。」

© 2020 AFP