客機遭誤擊機密錄音曝光 烏克蘭總統：伊朗早知情

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（法新社基輔/杜拜3日電） 儘管伊朗否認多日，但一段錄有伊朗飛行員與塔台對話的錄音外泄，讓烏克蘭總統澤倫斯基對此表示，烏克蘭客機上個月被擊落的當下，伊朗就已經知情。

烏克蘭電視台昨晚播出的錄音當中可以聽到，在烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS-752班機因為爆炸墜機前，另一架飛機的駕駛說他在空中看到「飛彈的火光」。

那架客機1月8日從德黑蘭出發，預計前往基輔，在起飛後不久就墜機，機上176人全部罹難。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在一段電視訪問中表示，泄漏的錄音「證明伊朗方面一開始就知道我們的客機是被飛彈擊中」。

那架烏克蘭客機被擊落前幾天，美國才在巴格達的機場附近狙殺了伊朗的高階指揮官。

伊朗為此對在伊拉克的兩座美國基地發射飛彈作為回應，那看起來像找台階下，試圖阻止事態持續向上升高。

但數小時後，伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard）的一個單位，誤擊烏克蘭客機，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）稱是「人為疏失」。

© 2020 AFP