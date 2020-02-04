想走小球路線 傳火箭願賣中鋒卡佩拉

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（法新社紐約3日電） 據多家美國媒體今天報導，隨着本季交易大限將屆，美國職籃NBA休士頓火箭隊已將當家中鋒卡佩拉（Clint Capela）列入交易籌碼，想補強外圍射手打造小球陣容。

出生於瑞士、現年25歲的卡佩拉目前因腳後跟受傷而休兵。火箭是2014年選秀時第一輪將他選入，至今共為火箭效力334場比賽，生涯場均12.2分、9.7籃板及1.5阻攻；但他本季的場均是13.9分、13.8籃板、1.8阻攻，優於生涯平均。

包括ESPN與休士頓紀事報（Houston Chronicle）均表示，火箭隊尋求補強外圍射手，願兜售卡佩拉。卡佩拉目前因傷已缺陣3場。火箭在排上小球陣容（先發球員均在198公分以下，以利球在場上快速傳導，但不利籃板）的這3場比賽三戰全勝。

火箭目前戰績31勝18敗在西區暫居第5。ESPN還提到亞特蘭大老鷹對卡佩拉有興趣；老鷹目前13勝38敗與克里夫蘭騎士並列東區墊底，除卡佩拉，老鷹也看上奧克拉荷馬雷霆的紐西蘭中鋒亞當斯（Steven Adams）。

而明尼蘇達灰狼隊前鋒科溫頓（Robert Covington）將會是火箭屬意的鋒衛搖擺人，但想拿到科溫頓，火箭須找來第3方提供搭配球員或選秀順位，透過三方交易吸引灰狼興趣。

© 2020 AFP