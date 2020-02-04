武漢肺炎延燒 美國為入境禁令辯護擬擴大撤僑

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（法新社華盛頓3日電） 美國今天說，禁止從中國赴美的旅客入境，目的是遏阻致命的武漢肺炎疫情蔓延，這是基於最佳科學判斷，還說會有更多撤僑行動。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，美國境內出現第2起人傳人病例，目前美國武漢肺炎確診病例總數來到11例。

美國禁止14天內曾赴中國的外籍旅客入境並宣布美國公民隔離措施，中國指控此舉是散布「恐慌」情緒。

CDC國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）為這波「強勢」措施辯護。

她說：「幾周前中國有41例，今晨數字是1萬7000例，1萬7000例感染新型冠狀病毒，而且全部居民不具免疫力。」她還說：「我們有機會在蔓延到美國前讓疫情減緩下來。」

中國官方最新統計顯示，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例。

中國外交部發言人華春瑩稍早在簡報會上說，美國未能提供任何實質性幫助。梅森尼爾駁斥這種說法。

她說：「我們在CDC有相當強的科學家，在很類似疾病方面有很多技術經驗…我們在中國實地的行動將有所幫助。」她還說：「我在類似這種情況下所見的是，科學應當勝過一切。」

梅森尼爾表示，目前有195名美國人在加州軍事基地隔離，包括外交官員和家屬，他們上周撤離武漢。梅森尼爾說，計畫還會有更多專機撤僑。

© 2020 AFP