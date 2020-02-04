武漢肺炎衝擊中國工廠 恐快速削弱全球成長

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎4日電） 分析師表示，在貿易與石油需求放緩之際，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情在全球第2大經濟體中國快速蔓延，可能快速削弱已很脆弱的全球經濟成長。

法新社報導，全球經濟在承受這項新問題前，已歷經美中貿易戰的煎熬。根據經濟合作暨發展組織（OECD），貿易戰預料將使今年全球成長放緩至2.9%，成長速度為2008至2009年全球經濟危機以來最緩慢。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周表示，現在仍非常不確定武漢肺炎疫情會擴散到何種程度，以及對總體經濟的影響為何。但中國產出在短期內顯然會受影響，他並猜測，中國一些近鄰也會被波及。

許多分析師都跟鮑爾持相同看法。

截至目前武漢肺炎確診數已超過2萬例，死亡人數破400人。中國為了控制疫情已延長農曆新年假期，一些公司現在也延長停工期間。

由於中國是許多零組件的重要供應國，中企關廠可能很快就會阻礙他國生產。南韓最大汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）因缺乏來自中國的零組件，今天宣布本周暫停南韓國內生產線，就可證明上述說法。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）首席新興市場經濟師希林（Neil Shearing）說：「中國受干擾問題愈嚴重，就愈可能擴散至海外。由於中國現居全球許多供應鏈的核心，這會對全球造成衝擊效應。」

儘管亞洲經濟體可能率先遭遇衝擊，若生產中斷程度擴大、時間拉長，最終將傷害更遠方的製造業者，以及供應中國的大宗商品生產者。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家表示：「中國國內需求放緩將會衝擊全球經濟，現在中國才正試圖從2018至2019年貿易戰的影響中恢復。」

信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）說，基本假設為病毒將會於4月停止擴散，5月出現最糟情況。

標普表示：「這種情況代表亞太地區經濟活動的最大衝擊會出現在第1和第2季。」標普認為，今年稍晚經濟成長就會反彈。

法國興業銀行（Societe Generale）首席經濟學家馬庫森（Michala Marcussen）則說：「可以預估中國的年度國內生產毛額（GDP）會減少1個百分點，這將使全球GDP自動減少0.4個百分點。」這還是「相對溫和」的情況。

© 2020 AFP