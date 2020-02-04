逾3700人隔離檢疫 鑽石公主號延後駛離橫濱

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社橫濱4日電） 1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華游輪鑽石公主號昨晚返抵日本橫濱港，船上3711人暫時隔離，日本厚生勞動省檢疫官登船檢疫。鑽石公主號下次駛離橫濱的時間至少延後一天。

日本內閣官房長官菅義偉表示，游輪上有8人出現諸如發燒等癥狀。

法新社報導，電視畫面顯示，數名檢疫官昨晚登上鑽石公主號，對2666名乘客與1045名工作人員進行檢疫。

一名80多歲的香港男子搭乘鑽石公主號抵達香港下船後，確診感染俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。這名男子1月20日由橫濱登船，25日在香港啟德郵輪碼頭離船。

嘉年華游輪集團日本分公司（Carnival Japan）表示，鑽石公主號抵達香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日抵達日本沖繩縣那霸，3日晚間返回橫濱。

Carnival Japan在聲明中說，這名男子目前所在的醫院表示，他的情況穩定，一同旅行的家庭成員也未出現感染癥狀。

Carnival Japan表示，鑽石公主號下次駛離橫濱港的時間將推遲至少24小時，延到5日甚至更晚。

菅義偉說，是否允許鑽石公主號停靠橫濱港及讓乘客上岸，將由「檢疫主管單位作決定」，且須將世界衛生組織（WHO）所估計的10天潛伏期納入考量。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP