馬拉威總統大選疑涉舞弊 法庭命令重選

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（法新社馬拉威里朗威3日電） 非洲東南部國家馬拉威的憲法法庭撤銷去年5月總統穆薩里卡獲得連任的投票結果後，今天引據諸多流傳廣泛的違規行為，例如在選票上用修正液塗改等，下令重新舉行選舉。

穆薩里卡（Peter Mutharika）將繼續擔任總統，直到重新舉行大選，他有權就法庭裁決提出上訴，預料會在這個向來平和的國家引起騷動。

首席法官波塔尼（Healey Potani）裁定：「我們認為第一被告（穆薩里卡）並非以正當方式於2019年5月21日當選馬拉威總統。」

「我們在此判定總統選舉結果無效，並命令（在150天內）重新舉行選舉。」這項裁定在庭上引來歡呼。

馬拉威第2大城布蘭泰爾（Blantyre）也樂見這項裁決，當地貧窮鄉里的居民為此施放煙火；22歲大學生班達（Laura Banda）說：「我很高興，我真不知道該說什麼，但這是馬拉威光明嶄新的一天。希望這是國家的轉折點。」

提請裁決的主要反對黨「國會黨」（Congress Party）表示，這是「非常公平的判決」，可給未來的選舉設下判例。

5名法官一致認為「違規行為和不正常現象既普遍，又有系統、情節重大，嚴重危及選舉結果的廉正性」。

自從穆薩里卡被宣告以些微差距勝選後，馬拉威全國就出現零星抗議。穆薩里卡的得票率為38.57%，競爭對手查奎拉（Lazarus Chakwera）則獲得35.41%，相差僅15萬9000票。馬拉威人口約1800萬人，去年登記選民有686萬人。

查奎拉宣稱穆薩里卡竊走他的勝利，因此訴諸司法。

馬拉威全國關注此案，在6個月的聽證會期間，每當證人提出所謂選舉舞弊的證據，人們都連續數小時緊抓收音機不放。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP