不知布塔朱吉是出櫃同志 美選民投票後又反悔

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（法新社愛阿華州狄蒙4日電） 美國愛阿華州一名女性選民得知自己支持的民主黨總統參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）是同性戀者後，在民主黨黨內初選投完票後要求更改投票。

她以自身宗教信仰為由，要求更改投票。

這名女選民身上貼有支持布塔朱吉的標語貼紙，昨晚在愛阿華州鄉下告訴「選區區長」（precinct captain）：「你是說他（布塔朱吉）有同性伴侶？你是說真的嗎？」她接著說：「那我不希望這種人入主白宮，我可以把票拿回來嗎？」

這段對話被人拍下來上傳網路，瞬間成為話題。根據嚴重延誤的初步計票結果顯示，布塔朱吉跌破各界眼鏡在愛阿華州黨團會議位居領先位置。

不過布塔朱吉在愛阿華州克雷斯科（Cresco）的選區區長表現獲得各方讚揚。她以慎重、富同理心的態度回應這名女選民，向這名女選民保證，參選人的性向並非重點。

這名經網友指認名為西佛（Nikki Heever）的選區區長告訴要求換票的女選民：「我只希望你真心想一想，如果你認同某個人所說的話，那麼說話的人是男是女，是異性戀者還是同性戀者真的有關係嗎？」

© 2020 AFP