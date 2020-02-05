川普國情咨文演說 凸顯美政壇分歧

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（法新社華盛頓4日電） 美國共和黨籍總統川普今天在國情咨文演說吹噓自己的政績，遭民主黨人抗議，民主黨籍眾院議長裴洛西接着又在電視直播時撕毀川普演說文稿，驚人展現出美國政壇的分歧。

法新社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在國情咨文（State of the Union）結束後撕稿的舉動，概括了川普進行1小時18分鐘演說期間，國會現場蒸騰欲沸的氣氛。

傳統上，總統國情咨文演說是政壇對手一年一度停火時刻，今年演說則映照出11月大選前蔓延全國的政治作戰。

這次國情咨文演說開場時的氣氛，跟結尾一樣充滿敵意。川普忽視過往傳統，拒絕與監督推動彈劾他的眾院議長裴洛西握手。當時裴洛西已伸出手，川普卻轉過身去。

川普演說時，共和黨人多次起立鼓掌，但民主黨人拒絕照做。現場除了傳出噓聲，還有數名民主黨人起身離席。

這一切緊張互動背後潛藏一項事實：在民主黨主導的眾議院進行彈劾調查數月後，如今共和黨佔多數的參議院幾乎確定會在明天判定川普無罪。

川普這次演說多半是在褒揚自己的經濟政策成功與「美國優先」願景。他表示：「我們已粉碎美國式微的心態，我們拒絕讓美國的前途縮水。」

川普還說他推行放寬管制與減稅的政策，是美國經濟「空前」成功的原因。但反對者批評，他的政策會破壞環境，且嘉惠富人甚於窮人。

川普列舉美墨加貿易協定（USMCA）、與中國達成貿易協議、龐大軍事支出、採取「前所未見」措施阻擋非法移民，以及試圖「終結美國在中東的戰爭」，作為他兌現選舉承諾的例證。

他也端出一系列內容來滿足自己的保守派選民，包括以強硬措辭談論墮胎、擁護在校園禱告以及擁槍權利等。

但川普仿照過去擔任電視實境秀主持人的橋段，才是真正吸睛。川普一度暫停演說，讚揚右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh），林堡本周稍早透露自己罹患末期肺癌。

川普並出乎聽眾意料之外，宣布由在林堡身旁的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），頒發平民最高榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）給林堡。

接着川普甚至展現更上層樓的戲劇效果。他挑出聽眾中一名軍人的妻子，說自己準備了「非常特別的驚喜」給她。隨後這名女子派駐海外數月的丈夫就身穿全套制服走下台階，在全國電視黃金時段，上演一場賺人熱淚的驚喜大團圓。

預料明天將獲參院宣判彈劾罪名無罪的川普，今天演說隻字未提「彈劾」一詞。

另外，針對民主黨總統提名戰首役就陷入大混亂，川普今天稍早已藉機嘲諷一番，指稱愛阿華州民主黨黨團會議計票延遲，證明民主黨無能。川普上推特寫道：「一切都行不通，就跟他們治國一樣。」

川普今天還有另一項好消息。蓋洛普（Gallup）公布的民調顯示，目前川普的支持率達49%，創下歷來最高。

© 2020 AFP