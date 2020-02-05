川普國情演說出現驚喜 軍人現身與家人團聚

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（法新社華盛頓4日電） 總統向國會發表國情咨文演說是美國最正式的場合之一，今天卻出現實境電視秀場景；川普在發表演說過程中，介紹一名派駐海外的軍人出場，讓他與到場的妻兒團聚。

美國陸軍中士威廉斯（Townsend Williams）的妻子與兩名孩子，出現在川普向國會發表國情咨文演說的來賓席中；接着，川普在威廉斯本人未現身的情況下，開始述說他們一家的故事。

川普說：「對於我們優異的軍人家庭，尤其是來自北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的軍人之妻艾咪．威廉斯（Amy Williams）與她的兩名孩子來說，戰爭是沉重的負擔。」

川普解釋，艾咪的丈夫已經第4度外派，目前駐防阿富汗。他說：「艾咪的孩子有已好幾個月都沒有見到他們的父親了。艾咪，還有你家人所做的犧牲，讓我們所有的家庭可以生活在安全與和平的環境中，我們要感謝你們。謝謝你們，艾咪。」語畢，熱烈掌聲響起。

聆聽演講時，艾咪撫摸她兒子的頭髮，她的女兒則是抓着自己的手臂。

川普接著說：「不過，艾咪，我還有一件事要說。今晚，我們有一個非常特別的驚喜。我無比興奮要告知你，你的丈夫已從部隊回來了。」艾咪意識到丈夫回來的事實後，驚訝得用手捂住嘴巴，現場的掌聲又更大聲了。

川普說：「他今晚在此與我們同在，我們不能讓他再等下去了。」

身着軍裝、左胸佩帶勳章，威廉斯緩緩地從階梯走下來，走到妻兒身後，低下身來、擁抱孩子並緊擁妻子。

© 2020 AFP