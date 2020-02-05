川普將發表國情咨文 民主黨眾議員揚言杯葛

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓4日電） 美國聯邦參議院對總統川普的彈劾審理接近尾聲，川普幾篤定將獲判無罪，他今天將赴國會發表擘畫施政方向的國情咨文，若干推動彈劾的民主黨眾議員已揚言要杯葛川普的演說。

眾院以濫權和妨礙國會調查兩項罪名提出彈劾案，使川普成為美國史上第3位遭彈劾、並在參院面臨審理的總統，參院明天將就彈劾條文進行表決，但由於共和黨掌握過半席次，川普幾乎可以篤定將獲判無罪。川普數月來不斷嚴詞譴責這項彈劾案，痛批這是「政治獵巫」，並阻礙調查。

白宮幕僚說，川普將以「非常樂觀的語氣」，在國會大廈的眾議院大廳發表年度國情咨文演說。

美國正值總統大選年，川普將以「偉大的美國回歸」（The Great American Comeback）為題，呼應他的招牌競選口號「讓美國再次偉大」，演說內容料將側重在他帶動強勁經濟成長和打擊非法移民等功績。川普掃蕩非法移民的舉措經常引發兩極分化的評價。

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）告訴「福斯新聞」（Fox News）：「我閱讀過演說內容，裡頭沒提到『彈劾』一詞。」

當然，這位熱愛自由主義，不喜遵守規則的總統，也可能對國會議員拋出一些口頭震撼彈。

若干民主黨眾議員揚言杯葛川普的國情咨文演說，包括年輕的左翼政壇新秀、紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和麻州非裔眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

她推文說：「我不會因為自己出席這場盛事，就正常化川普的非法行為和顛覆憲法之舉。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP