川普邀他出席國情演說 矢言粉碎馬杜洛政權

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（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天在國會發表年度國情咨文，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）成座上賓。美國承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司（NBC）報導，瓜伊多獲邀出席川普的國情咨文演說，是美國政府公開展現對瓜伊多尋求拉下委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所做努力的支持。

瓜伊多無視馬杜洛政府下達的旅行禁令，頻頻赴海外會見各國官員。瓜伊多尋求推翻馬杜洛政權的行動已持續一年多，他正極力保持動能。

瓜伊多2019年一月動用憲法權力，自行宣布出任委內瑞拉臨時總統後，美國很快便承認他是委國合法領袖。此外，瓜伊多也獲得另外50多國承認。

馬杜洛2018年贏得連任，但遭國際社會譴責選舉舞弊。

川普年度國情咨文演說的座上賓，都是經過謹慎挑選。

除了瓜伊多之外，今年獲邀的對象還包括資深的邊界巡防官員、一名兄弟在2018年遭非法移民殺害的婦女，以及在極左派委內瑞拉政府執政期間遭監禁多年的委國前警察局長席蒙諾維斯（Ivan Simonovis）。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP