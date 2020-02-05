新加坡反對黨力抗反假新聞法 高等法院駁回

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（法新社新加坡5日電） 新加坡高等法院今天駁回針對防止網路假訊息法提出的法律挑戰，讓反對派受挫。反對派認為，政府利用這項法律在選舉前壓制異議。新加坡反假新聞法上個月首遭法律挑戰。

這項具爭議性的法律讓當局有權下令在當局認定的錯誤資訊貼文上，加註更正公告。許多人權團體和臉書等科技巨擘強烈抨擊這項法律，稱其限制言論自由。

俗稱反假新聞法的「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA）去年10月生效以來，許多反對派人物和倡議人士都接獲指示，要在網路貼文加註內含不實資訊的說明。

新加坡民主黨（SDP）去年12月被新加坡人力部（MOM）部長告知須更正兩則臉書貼文，以及他們網站上的一篇文章。這3則貼文內容都與就業議題有關。而後，身為新加坡眾多在野小黨之一的新加坡民主黨向法院提出法律挑戰。

新加坡民主黨的貼文寫道，許多新加坡人的白領工作機會被外籍人士取代。新加坡政府聲稱這則貼文「錯誤且具誤導性」。

但高等法院駁回新加坡民主黨提出的法律挑戰。高等法院法官洪清福（Ang Cheng Hock）裁決，新加坡民主黨的聲明「在面對不利他們的統計證據時呈現錯誤」。

洪清福還說：「上訴者從未挑戰統計證據的準確性，而是設法以其他理由加以批評。」

新加坡民主黨表示，他們對於高等法院的決議感到「非常失望」，正在考慮提起上訴。

© 2020 AFP