武漢肺炎擔憂情緒逐漸緩解 亞股多收紅

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（法新社香港5日電） 由於市場對武漢肺炎疫情的擔憂逐漸消退，亞洲各國股市今天延續美股漲勢大多收紅。全球股市本周普遍上漲，美股那斯達克指數昨天終場更是再創歷史新高。

雖然北京當局宣布，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）已在中國造成近500人死亡，另有超過2萬4000起確診病例，但分析師表示，中國以外的疫情並未加劇，這令投資人感到振奮。

北京當局採取刺激股市的措施，其中包括放寬股票交易限制，中國央行也將超過2000億美元的資金投入金融市場，以上措施都有助激勵市場信心。

部分投資人擔心武漢肺炎疫情會衝擊全球和中國經濟，但摩根士丹利（Morgan Stanley）投資長沙萊特（Lisa Shalett）說：「這些…混亂情況經常是暫時的，且往往能提供良好的進場和買進時機。」

中國經濟成長放緩已持續了一段時間，但在近幾個月有逐漸回穩的跡象。

上海股市今天收盤上漲1.3%，與昨天終場漲幅大致相同。香港、雪梨和首爾股市都收漲0.4%。東京股市上漲1.0%。新加坡股市大漲1.4%。台北股市上揚0.2%。

馬尼拉、雅加達、曼谷和吉隆坡股市也全數收紅。但威靈頓股市收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP