紐西蘭南島暴雨釀洪患 當地數千居民撤離家園

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（法新社威靈頓5日電） 嚴重水患侵襲紐西蘭南島（South Island），迫使當地數千居民今天撤離家園，另有數百名觀光客被困在偏遠旅遊景點密爾福峽灣（Milford Sound）束手無策。

紐西蘭南島的南地大區（Southland Region）在60 小時內降下超過1000毫米雨量而釀成洪患後，當局宣布進入緊急狀態。這場暴雨在主要道路引發土石流，並導致河川潰堤。

紐西蘭當局今早指示戈爾（Gore）和馬陶拉（Mataura）等地勢低窪區域的居民立即疏散，因為馬陶拉河（Mataura River）的水位已達高峰，當局還警告更下游的文罕鎮（Wyndham）居民準備撤離。

南地緊急事故管理單位（Emergency Management Southland）發言人表示：「我們已經發布撤離通知，並準備疏散全區多達6千人。」

當局還建議居民攜帶藥物、衣物及身分證明文件，然後逃往高處避難。

作為預防措施，受水患影響的地區已經斷電，當地教堂及學校也設立了疏散中心。

另外，洪水衝垮通往密爾福峽灣唯一道路的部分路段，南地緊急事故管理單位指出，已采空中救援方式，把將近200人送往附近的蒂阿努（Te Anau）。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP