馬來西亞前首相夫人被控貪污 首度出庭受審

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（法新社吉隆坡5日電） 馬來西亞前首相夫人羅斯瑪疑收受回扣和盜用公款資助自身奢華生活，遭貪污起訴，她今天在吉隆坡高等法院出庭應訊。這也是羅斯瑪的丈夫前首相納吉下台後她首度受審。

納吉（Najib Razak）和他的官員被控自國家主權財富基金一馬發展公司（1MDB）侵佔數以十億計美元，這起醜聞造成納吉長期執政的聯合政府在2018年大選意外落敗。羅斯瑪（Rosmah Mansor）也成為眾矢之的。

納吉失勢後，他和羅斯瑪面臨多項與竊取一馬資金有關的指控。但今天的庭審主要環繞羅斯瑪疑似在一項政府計畫上收受賄金。

檢方控告68歲的羅斯瑪協助一家企業獲得婆羅洲（Borneo）的學校太陽能供電計畫標案，因此進帳650萬令吉（約新台幣4800萬元）。她還被控索賄1億8750萬令吉（約新台幣12億元）。羅斯瑪共面臨3項貪污罪名，犯罪時間在2016和2017年。

羅斯瑪今天在庭上否認所有指控。檢察官高柏（Gopal Sri Ram）則在開場陳述時表示，羅斯瑪「並未擔任任何公職，卻出於專橫本性施加極大影響力，讓自己的地位足以影響公共決策」。

© 2020 AFP