不受疫情影響 中國空軍將首次參加新加坡航空展

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（法新社新加坡6日電） 儘管因中國爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，新加坡已禁止來自中國的旅客入境，但新加坡航空展主辦單位表示，中國空軍下星期仍將首次參展。

新加坡上周禁止最近前往中國大陸的旅客入境或過境，以遏制已經造成數百人死亡、感染數萬人的新型冠狀病毒入侵。持有中國護照的旅客也暫時無法獲得新加坡簽證。

不過，中國解放軍八一飛行表演隊已獲得許可，參加亞洲規模最大的新加坡航空展。這項展覽每兩年舉辦一次，預定11日開幕。

新加坡航空展主辦單位Experia Events昨晚發表聲明說：「八一飛行表演隊已經採取積極措施，例如健康檢查和體溫篩檢，確保他們在飛抵新加坡前健康無恙。」

聲明提及：「他們正採取一切必要預防措施，當他們在新加坡時，將符合現行準則。」

新華社報導，八一飛行表演隊成員昨天已抵達新加坡。1962年成立的八一飛行表演隊，將參與航空展的重頭戲飛行表演。

本周稍早前，南韓空軍黑鷹特技飛行小組因為對新型冠狀病毒的憂慮，退出新加坡航空展。

此外，多家參展商也已退出，包括加拿大龐巴迪公司（Bombardier）及10家中國公司。傳統上在主要活動前舉行的一場會議也已取消。

© 2020 AFP