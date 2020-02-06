參議院彈劾案宣判日 川普會委內瑞拉反對派領袖

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（法新社華盛頓5日電） 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今天訪問白宮，與美國總統川普會面。今天也是參議院透過表決宣告川普被控的兩項彈劾條文不成立的日子。

36歲的瓜伊多（Juan Guaido）是委內瑞拉國會議長，去年一月自行宣布為臨時總統，有數十國予以承認，包括美國。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於2018年5月的選舉中連任，但正當性因廣泛舉報的違規行為而受損；此外，委內瑞拉在他執政下經濟崩潰，許多人民苦苦尋求基本生活所需物資，數百萬人逃往他國。

瓜伊多想透過街頭抗議推翻馬杜洛的企圖並未成功，美國的制裁也沒能動搖馬杜洛的地位，馬杜洛仍擁有軍隊支持，以及俄羅斯與中國的力挺。

瓜伊多以一國元首之姿造訪白宮，川普的彈劾案正好也在今天了結。

瓜伊多在美國支持下，一年多來試圖把左翼的馬杜洛趕下台，川普在白宮迎接他時，還向媒體比了個大拇指。

但白宮臨時取消媒體在橢圓辦公室採訪的機會，這個場合的原定時間，比參議院表決判定川普在濫權及妨礙國會調查兩項彈劾條文上無罪的時間點要早一點。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP