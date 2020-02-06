商品涉歧視非裔 Prada紐約員工將接受種族平等訓練

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（法新社紐約5日電） 先前因販售猴子造型鑰匙圈鬧出爭議的義大利時尚品牌普拉達（Prada），今天和紐約市政府達成協議，將採取行動對抗種族歧視，並宣導種族多元性。

Prada在2018年推出Pradamalia虛構神秘生物系列商品，其中一個角色有着誇張的大紅唇和滑稽的黑臉，引發眾怒，為此Prada 12月被迫公開道歉，並將爭議商品全數下架。

這些商品曾被放在紐約蘇活區（Soho）Prada店面櫥窗內大剌剌地對外展示。

批評人士表示，這些商品和醜化美國非裔族群刻版形象的諷刺畫「桑波」（Sambo）很像。

「黑臉」造型鬧出爭端的歷史可以追溯至1830年左右所謂的「黑臉走唱秀」（minstrel show），當時白人表演者會故意用油彩或鞋油把整張臉塗黑，並畫上誇張的紅唇。

紐約市政府人權委員會在新聞稿中表示，作為協議的一部分，Prada將讓旗下的所有紐約員工接受種族平等培訓。

Prada也同意為弱勢族群設計師展開一項獎學金和實習計畫。

Prada還必須提交一份候選人名單給人權委員會，供委員會從中挑出一人，監督Prada在美國銷售的產品。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP