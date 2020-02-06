打破德國政治禁忌 極右派拱人當選邦總理

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（法新社柏林5日電） 德國中部的圖林根邦（Thuringia）今天打破德國政治禁忌，一名邦總理候選人首度在極右派幫助下被拱上大位，撼動首都柏林政壇。

在極右派「德國另類選擇黨」（AfD）議員支持下，主張經濟自由的自由民主黨（FDP）政治人物凱默里希（Thomas Kemmerich）以45比44的票數，擊敗左派黨（Left party）的現任邦總理拉梅洛（Bodo Ramelow）。

在政治光譜上，自由民主黨屬於中間至中間偏右派。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的中間偏右基督教民主黨（CDU party）立即呼籲舉行新的地方選舉，以解除危機，其他主流政黨也附和。

政治學者布羅多茲（Andre Brodocz）接受中德廣播公司（MDR）訪問時說：「這是現代德國史上第一次靠着另類選擇黨的票當選邦總理。」德國共有16邦。

選舉采秘密投票，凱默里希必定也獲得了基督教民主黨議員及自由民主黨同夥的支持。

媒體很快就形容這次事件為「政治地震」，主流政黨先前都拒絕與反移民、反伊斯蘭、反歐盟的另類選擇黨有任何程度的合作。

選舉結果激起廣泛憤慨，社會民主黨（SPD）領袖之一華特爾-柏楊斯（Norbert Walter-Borjans）呼籲梅克爾的保守派支持者明確表態與另類選擇黨畫清界線，他對德國第二電視台（ZDF）表示，這不只是圖林根邦的事，也是聯邦的事。

基督教民主黨黨魁康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）呼籲圖林根邦舉行新的選舉，同時痛批地方黨員破壞黨內不與另類選擇黨合作的政策。

德國聯合政府的兩大黨，基督教民主黨及社會民主黨成員，將於8日在柏林召開危機因應會議。

左派黨領袖之一吉平（Katja Kipping）說：「德意志聯邦共和國陷入險境。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP