曾逃過盜獵者追殺 肯亞超人氣長牙象去世

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（法新社奈洛比5日電） 肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）今天說，非洲僅存的大型「長牙象」之一、高人氣的「大提姆」（Big Tim）去世，它生前曾逃過盜獵者追殺。

管理局在聲明中說：「這頭知名大象昨天清晨過世，享年50歲。」

安波沙里大象信託（Amboseli Trust for Elephants）表示，曾逃過盜獵者獵殺的大提姆在安波沙里國家公園（Amboseli National Park）內的吉力馬札羅山（Kilimanjaro）山腳下因自然因素死亡。

肯亞野生動物管理局表示，大提姆是「慈祥和藹、動作緩慢的安波沙里和平保護者」，「在肯亞名氣很高、廣受民眾喜愛」。

嚴格來說，當大象的象牙長到觸地時，才能被稱作「長牙象」。通常只有象牙夠長的老年公象，才有資格獲得這樣的稱號。

不過保育人士估計，非洲大陸如今只剩下幾十頭這種長牙象，這是因為盜獵者鎖定擁有這種最大型象牙的大象，其中又以象牙重量最重的大象面臨的風險最高。

科學家表示，由於大型長牙象會先被盜獵者殺害，這會縮減它們的基因庫，因此今日非洲的多數大象比一個世紀前的大象象牙要小。

大提姆曾遊盪到國家公園外，並進入人類農地，但逃過了盜獵者和被惹毛的農夫追殺。它曾遭一根矛刺穿耳朵、插入肩膀，為此接受獸醫治療。

總部位於肯亞首都奈洛比的野生動物直接組織（Wildlife Direct）說：「我們的心碎了。提姆是非洲極少數的超級長牙象之一，是一頭不可思議的大象，它的存在讓許多人心生敬畏並受到鼓舞。」

肯亞野生動物管理局表示，大提姆的遺體會送到奈洛比，當地動物標本製作師將保存它的遺體，供國立博物館展出。

根據國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature），過去10年間，盜獵行為讓非洲象數量銳減11萬頭，僅剩41萬5000頭。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP