現代化老舊武器 美試射義勇兵三型飛彈

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（法新社華盛頓5日電） 美國今天以新型的重返載具試射一枚無武裝的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈，盼現代化這款舊型的陸基核武。

美國空軍的聲明指出，這枚飛彈自加州範登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射，在太平洋橫越6700公里至馬紹爾群島（Marshall Islands）的瓜加林環礁（Kwajalein atoll）。

美國空軍表示，這是一次「研發試射」，並非像去年10月2日進行的例行性試射。

美軍第576飛行試驗中隊（576th Flight Test Squadron）指揮官柯貝爾（Omar Colbert）上校說：「義勇兵三型飛彈已經老舊，像這種現代化計畫是必要的，以確保我國擁有可靠的核嚇阻力量。」

自2005年以來，義勇兵三型飛彈一直是美國核武庫唯一的陸基飛彈。

義勇兵三型飛彈被放在懷俄明州（Wyoming）、北達科他州（North Dakota）和蒙大拿州（Montana）等3處軍事基地的飛彈發射井。

同為美國重要核武的三叉戟飛彈則部署在潛艦上，而戰略轟炸機也裝載核子裝置。

美國空軍指出，這次試射已籌備數月之久，並非針對全球事件或區域緊張關係的回應。

此前一天，美國才首度宣布已部署一艘裝有彈頭相對微型化核彈的潛艦。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP