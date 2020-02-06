維珍澳洲航空永久終止飛香港航線

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（法新社雪梨6日電） 維珍澳洲航空今天表示，下個月將永久終止往返雪梨和香港的航班，歸咎於反政府示威和2019新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情造成需求下降。這條新航線推出僅18個月。

維珍航空在2018年中推出澳洲最大城市雪梨往返香港的航班，他們當時稱擴張中國據點是國際策略的「關鍵支柱」，但現在承認這條航線頗「具挑戰性」。

維珍澳洲集團商務長麥勞德（John MacLeod）表示，香港持續長達數月的反送中抗爭，加上中國新冠狀病毒疫情擴散到香港，使得航班需求下降。

他聲明表示：「撤出香港市場是個艱難的決定，但這也顯示透過我們的網絡，高度關注在推動更健全的財務紀律。」

「目前情況顯示香港航線已經不具商業可行性，不適合維珍澳洲航空繼續營運。然而，我們會透過其他國際航線和合作夥伴航空公司強調國際旅遊，這仍然是策略中重要的一環。」

往返雪梨和香港的航班將在3月2日停止營運。

澳洲交通部的資料顯示，維珍航空往返雪梨和香港的班機去年11月載客率僅64%，低於澳洲航空公司（Qantas）和國泰航空公司（Cathay Pacific）80%的載客率。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP