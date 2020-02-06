飛機惡劣天氣下衝出跑道斷裂 土耳其3死179傷

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（法新社伊斯坦堡6日電） 土耳其一架飛機在惡劣天候降落髮生意外，衝出伊斯坦堡機場跑道、機身起火併斷成3截，造成3人死亡與179人受傷。

在土耳其電視台播出的現場畫面顯示，有數人從機身斷裂的巨大裂縫中爬出，爬到機身後端其中一個機翼上頭。

土耳其NTV電視台報導，土耳其低成本航空公司飛馬航空（Pegasus Airlines）的波音（Boeing）737客機，今天從愛琴海港口城市伊茲米爾（Izmir）飛入伊斯坦堡的薩比哈格克琴國際機場（Sabiha Gokcen International Airport）。

法新社報導，這架飛機似乎受到伊斯坦堡強風豪雨的天候影響。

土耳其衛生部長克紮（Fahrettin Koca）告訴記者，有3名土耳其人死亡，另有179人受傷。

土耳其交通部長圖爾汗（Mehmet Cahit Turhan）告訴有線電視新聞網土耳其頻道（CNN-Turk）：「有些乘客是自行逃出飛機，但有人受困其中，我們的救援人員正在想辦法救出他們。」

土耳其國家安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）說，這架飛機載着177名乘客與6名機組人員，修正土耳其當局稍早提供的人數。土耳其媒體報導說，機上有12名孩童。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）說，這架飛機「滑出跑道後又滑了約60公尺」，之後掉落到一個河岸下方約30到40公尺處。

他將這起意外歸因於惡劣的天候，「情況原本可能更嚴重」。

© 2020 AFP