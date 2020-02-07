布塔朱吉主打從軍經驗 盼披民主黨戰袍出征美大選

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（法新社麥立馬克郡6日電） 甫在美國民主黨愛阿華州總統初選奪勝，且可能代表該黨出征今年總統大選的布塔朱吉或許從政資歷較淺，但他主打一項優勢勝過黨內對手與現任總統川普，正是他的從軍經驗。

民主黨愛阿華州黨團會議投票結果今天出爐，布塔朱吉（Pete Buttigieg）以些微差距勝出，強勁表現意外成為民主黨大黑馬，他告訴選民，選擇一個有軍事經驗的人對美國才有助益。

38歲的布塔朱吉擔任過印第安納州南本德市（South Bend）市長，還曾在2014年遠赴阿富汗服役，擔任美國海軍情報官。除了軍人身分，布塔朱吉2015年公開出櫃，2018年6月與同性伴侶卻斯頓．葛萊茨曼（Chasten Glezman）成婚。

他今天告訴選民，自己在服役期間學到一件事，「掌權在位並不需要裝出高姿態」。

布塔朱吉並未指名道姓，但這番說法似乎是暗指於越戰期間5度獲得緩徵兵役的川普。

川普曾多次吹噓自己照顧美軍，他領導的政府增加五角大廈經費、提高軍餉。

布塔朱吉近來在新罕布什爾州麥立馬克郡（Merrimack）出席美國退伍軍人協會（American Legion）活動時，向退伍軍人及其他民眾表示，愛國主義不是共和黨獨有的價值觀。民主黨初選程序下一站就是新罕布什爾州。

他還說：「美國國旗及愛國心並不專屬於任何政黨。」

曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）政府擔任國防部官員的陸戰隊退伍軍人蘇利文（Maura Sullivan）表示，當布塔朱吉展現出作為總統的氣度與判斷力時，川普卻顯示出他對軍人的「不尊重」。

伊朗先前對駐伊拉克美軍發動飛彈攻擊後，數十名軍人被診斷出創傷性腦損傷，起初川普曾試圖淡化這起事件。

假若布塔朱吉最後順利出線，他將成為已故聯邦參議員、2008年共和黨總統候選人馬侃（John McCain）後，首位擁有實質從軍經驗的總統候選人。

© 2020 AFP